تحيا مصر ينشر الحصر العددي لدائرة ميت غمر

حصل تحيا مصر، على نتيجة الحصر العددي الصادر عن اللجنة العامة لدائرة ميت غمر محافظة الدقهلية، وخسارة المرشح مرتضى منصور، وخوض 4 مرشحين جولة الإعادة.
وجاء الحصر العددي طبقاُ للجنة العامة كالتالى:
بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488
احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578
عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468
أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972
محمود احمد العزب سيد احمد 24791
مرتضى أحمد محمد منصور 21271
محمود نصر نصر عامر 16123
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احمد محمود احمد محمد 14603
أمين عبدالحميد على القرموطى 12876
عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062
امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971
ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524
السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280
يوسف محمد يوسف على مناح 9137
محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591
احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545
ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318
راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115
نادر ابراهيم محمد عليوه 8251
عمرو حاتم متولى الهوارى 7622
أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303
احمد عادل محمد محمد علام 7280
اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194
حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719
هلال نصر الدين السعيد السيد 6138
حنان محمد على مرسى عبده 5717
محمد موسى محمد موسى زارع 3690
طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617
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مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386
رضا محمود نصر إبراهيم 3102
هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357
اسعد موسى عتريس الجزار 2266
اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169
محمد منصور محمد منصور 1312
ايمن الغندور نصر الشاعر 1279
ويؤكد موقع تحيا مصر، أن هذه النتائج هى مؤشرات أولية غير نهائية، فالهيئة الوطنية للأنتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتيجة النهائية الرسمية.
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