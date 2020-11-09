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تحيا مصر ينشر الحصر العددي لدائرة ميت غمر

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حصل تحيا مصر، على نتيجة الحصر العددي الصادر عن اللجنة العامة لدائرة ميت غمر محافظة الدقهلية، وخسارة المرشح مرتضى منصور، وخوض 4 مرشحين جولة الإعادة.

وجاء الحصر العددي طبقاُ للجنة العامة كالتالى:

بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488

احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578

عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468

أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972

محمود احمد العزب سيد احمد 24791

مرتضى أحمد محمد منصور 21271

محمود نصر نصر عامر 16123

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احمد محمود احمد محمد 14603

أمين عبدالحميد على القرموطى 12876

عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062

امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971

ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524

السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280

يوسف محمد يوسف على مناح 9137

محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591

احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545

ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318

راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115

نادر ابراهيم محمد عليوه 8251

عمرو حاتم متولى الهوارى 7622

أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303

احمد عادل محمد محمد علام 7280

اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194

حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719

هلال نصر الدين السعيد السيد 6138

حنان محمد على مرسى عبده 5717

محمد موسى محمد موسى زارع 3690

طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617

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مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386

رضا محمود نصر إبراهيم 3102

هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357

اسعد موسى عتريس الجزار 2266

اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169

محمد منصور محمد منصور 1312

ايمن الغندور نصر الشاعر 1279

ويؤكد موقع تحيا مصر، أن هذه النتائج هى مؤشرات أولية غير نهائية، فالهيئة الوطنية للأنتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتيجة النهائية الرسمية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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