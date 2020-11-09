تحيا مصر ينشر الحصر العددي لدائرة ميت غمر

حصل تحيا مصر، على نتيجة الحصر العددي الصادر عن اللجنة العامة لدائرة ميت غمر محافظة الدقهلية، وخسارة المرشح مرتضى منصور، وخوض 4 مرشحين جولة الإعادة. وجاء الحصر العددي طبقاُ للجنة العامة كالتالى: بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488 احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578 عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468 أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972 محمود احمد العزب سيد احمد 24791 مرتضى أحمد محمد منصور 21271 محمود نصر نصر عامر 16123 أقرأ أيضًا.. الهيئة الوطنية: تسلمنا فرز 9 محافظات بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

احمد محمود احمد محمد 14603 احمد محمود احمد محمد 14603 أمين عبدالحميد على القرموطى 12876 عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062 امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971 ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524 السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280 يوسف محمد يوسف على مناح 9137 محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591 احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545 ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318 راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115 نادر ابراهيم محمد عليوه 8251 عمرو حاتم متولى الهوارى 7622 أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303 احمد عادل محمد محمد علام 7280 اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194 حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719 هلال نصر الدين السعيد السيد 6138 حنان محمد على مرسى عبده 5717 محمد موسى محمد موسى زارع 3690 طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617 إقرأ أيضًا.. بعد خسارة أسامة شرشر ونضال السعيد وجمال كوش وجلال عوارة.. تغير شبه كامل ينتظر لجنة الإعلام بالنواب

مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386 مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386 رضا محمود نصر إبراهيم 3102 هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357 اسعد موسى عتريس الجزار 2266 اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169 محمد منصور محمد منصور 1312 ايمن الغندور نصر الشاعر 1279 ويؤكد موقع تحيا مصر، أن هذه النتائج هى مؤشرات أولية غير نهائية، فالهيئة الوطنية للأنتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتيجة النهائية الرسمية.

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