أحمد موسى: مصر دولة قانون ولا تحمي أحد.. وعلاقتي بمرتضى منصور قديمة

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر دولة قانون ولا تحمي أحد وكل من يخطئ يتحمل نتيجة أفعاله «محدش على راسه ريشة».

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن دور الإعلام توضيح وتوعية وتحليل وتقديم المعلومة «ولو كنت عرضت أرقام غير حقيقية امس حول انتخابات دائرة ميت غمر والمستشار مرتضى منصور كنت قعدت في بيتي النهاردة».

وحول علاقته بالمستشار مرتضى منصور قال موسى «علاقتنا قديمة قوي ولا علاقة لها بالأهلي والزمالك».

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وتابع أن نادي الزمالك لن يتراجع أو يتوقف عن نشاطه بسبب أشخاص مطالبا الجماهير بعدم التعصب وتشجيع الفريق ولكن دون العداء مع الآخرين.

