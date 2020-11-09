صور.. مساعدات عاجلة لمتضررى الأمطار بعزبة الشامى بالإسكندرية

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وقال الشريف، إن مشكلة الصرف الصحى التى تعانى منها المنطقة منذ أكثر من 5 سنوات بسبب البناء العشوائى، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع حلول مؤقتة لمواجهة النوات هذا العام.
وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم وضع المنطقة ضمن أولويات الخطة العاجلة للصرف الصحى العام المقبل، نظرا لعدم إمكانية إقامة أى مشروعات صرف صحى خلال موسم الأمطار.
وأضاف أنه سيتم العمل على حل مشكلات المنطقة بالكامل والبدء بالأكثر تضررا، مؤكدا تعاون جميع الأجهزة لحل تلك المشكلات فى أسرع وقت ممكن بما يصب فى صالح المواطن السكندرى.
جاء ذلك خلال تفقده المحافظ، عزبة الشامى بحضور نائبته، الدكتورة جاكلين عازر، لسماع مشاكل الأهالى فى إطار حرص المحافظة على رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.
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