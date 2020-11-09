خالد صلاح ساخرا من رقص الإخوان لبايدن: طهرنا مصر منكم في وجوده مع أوباما وهيلاري مجتمعين

استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، أداء إعلام جماعة الإخوان الإرهابية في إسطنبول، الذين رقصوا فرحا بفوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولين استعادة أجواء ما قبل ثورة 30 يونيو2013 التي أطاح بها الشعب المصرى بالجماعة رغم دعمها من إدارة باراك أوباما.

وكتب رئيس تحرير اليوم السابع، ساخرا عبر تويتر:" مجموعة الجهلة فى إعلام الخيانة من اسطنبول يرقصون فرحاً بفوز بايدن وكأنهم يستعدون للعودة بقرار إداري من البيت الأبيض . الأسطول الخامس هيتحرك عشان يطلع خيرت من السجن . ويرجع عملاء المخابرات التركية يحكموا المصريين.. تكبييييررر".

وأضاف :" يا جاهل إنت وهو إحنا مشيناكوا وطهرنا مصر من خيانتكم فى عصر أوباما وهيلاري وبايدن مجتمعين مع بعض، وكانت البلد مزروعة خونة وجواسيس وقتلة من حماس وتركيا ولا نسيتوا؟.. مش هقولكم بايدن هيأسس إدارته على المصالح ومعاداة الإرهاب والتطرف، لأ بدون تنظير بقولكم مفيش خونة يقدروا يهزموا شعب".