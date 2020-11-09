صور.. مصر والسعودية تبحثان تطوير نظام العمل الدبلوماسى

استقبل السفير عمر عامر، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش، اليوم الإثنين، الأمير فيصل بن منصور آل سعود، مساعد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الاستراتيجى ورئيس الفريق الفنى المكلف بمشروع تطوير لائحة الوظائف الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق، والذى يزور مصر حاليًا، فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والسعودية.





واستعرض عامر، خلال الاجتماع الذى عُقد بمقر وزارة الخارجية، الإطار القانونى المنظم لعمل الوزارة ومحاوره المختلفة، والجهود المبذولة لتطوير الأداء الدبلوماسى وتنمية مهارات الدبلوماسيين، بما يضمن التمثيل المشرف والحفاظ على المصالح المصرية بالخارج. ومن جانبه، استعرض الوفد السعودى النظم التى تطبقها المملكة فى مجال تنظيم العمل الدبلوماسى، والتطورات التى شهدتها خلال الأعوام الماضية، خصوصًا فى مجال تدريب وبناء الكوادر الدبلوماسية، مؤكدًا الحرص على تبادل الخبرات المكتسبة فى مجال العمل الدبلوماسى مع مصر فى الفترة المقبلة، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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