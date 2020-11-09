فيديو : بعد عزله وزير الدفاع .. لميس الحديدى : ترامب بيلعب فى الوقت الضايع

وأضافت الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، أنه من غير المسبوق أن يقدم رئيس على عزل وزير الدفاع بعد إنتهاء ولايته.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".