أمير مرتضى عقب خسارة والده انتخابات النواب: الرد بعد 27 نوفمبر

نشر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، صورة تجمعه بوالده مرتضى منصور، رئيس النادى، قائلا: «كله خير والجاي أحلى وأقوى.. هوفر أي كلام وطاقة لما بعد يوم 27»، وذلك فى إشارة منه إلى تأجيل أي رد إلى ما بعد خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يرتبط الزمالك بمواجهة الأهلى فى النهائى القارى الذى سيجمع القطبين لأول مرة فى منافسات البطولة الأفريقية بعد تأهل الثنائى على حساب الثنائى المغربى الرجاء والوداد.

منشور أمير مرتضى ووفقاً للبيان الإحصائى للدائرة، فقد خسر المستشار مرتضى منصور مقعده البرلماني، بعدما حصل على 21271 صوتاً، وحل في المرتبة السادسة، فيما سيخوض جولة الإعادة على المقعدين المخصصين للدائرة كلاً من بدوى عبداللطيف هلال بدوى الذى حصل على 32488 صوتاً، وأحمد ابراهيم احمد السعيد الألفى الذى حصل على 31578، وعبد الفتاح عبدالحى محمد مصطفى الذى حصل على 27468، ومحمود احمد العزب سيد احمد الذى حصل على 24791 صوتاً. وجاءت الأصوات كالتالى: أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972 أحمد إبراهيم احمد السعيد الالفى 31578 أحمد محمود احمد محمد 14603 ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318 اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194 عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468 بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488 يوسف محمد يوسف على مناح 9137 حنان محمد على مرسى عبده 5717 محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591 محمود نصر نصر عامر 16123 رضا محمود نصر إبراهيم 3102 أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303 احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545 محمد موسى محمد موسى زارع 3690 السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280 عمرو حاتم متولى الهوارى 7622 راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115 محمود احمد العزب سيد احمد 24791 مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386 طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617 اسعد موسى عتريس الجزار 2266 محمد منصور محمد منصور 1312 ايمن الغندور نصر الشاعر 1279 اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169 احمد عادل محمد محمد علام 7280 امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971 عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062 ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524 أمين عبدالحميد على القرموطى 12876 حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719 هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357 نادر ابراهيم محمد عليوه 8251 هلال نصر الدين السعيد السيد 6138 مرتضى أحمد محمد منصور 21271 وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة بميت غمر، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020. وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى. يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

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