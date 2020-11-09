متى تحصل مصر على لقاح "فايزر" لفيروس كورونا؟ .. خبير يجيب

قال الدكتور إسلام عنان، خبير الأوبئة، أن شركة "فايزر" تقوم بتجارب سريرية في 6 بلاد على 43 ألف شخص.

وأكد "عنان"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن النتائج الأولية ظهرت جيدة في الذاكرة قصيرة المدى لدى الفيروس، 90% من المبحوثين لديهم ذاكرة قصيرة المدى تجاه فيروس كورونا.

وأضاف خبير الأوبئة، أن تلك الظاهرة جيدة وتفيد، وتأكد أنه يوجد مضادات أجسام واللقاح يثبت فاعليته، ومدة استمرار فعاليته حول ثلاثة أشهر أو سنة، ويجب استمرار واستكمال الأبحاث والدراسات للتأكد من ذلك.

وأوضح، أن شركة "فايزر" أعلنت ظهور التقرير المبدئي في نصف 2021 والنهائي في ديسمبر 2022 وعند ظهور النتائج جيدة، أعلنوا أنه يمكن التقديم على الموافقة المشروطة بوجود اللقاح.

وأشار إلى أن بالموافقة سيتم إنتاج 50 مليون جرعة، وبحلول نهاية 2021 سيتم إنتاج مليار و200 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر، موضحا أن الموافقة على اللقاح خطوة، وإنتاج اللقاح الخطوة الأهم، وستأخذ شهور للوصول، إذا تم الموافقة عليه اليوم.

وسيناريو منظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاح، يأتي بإعطاء كل بلد 3% من سكانها وحتى 20%، والإمداد باللقاح في حد ذاته مشكلة يحلها الوقت وخاصة لو لبلد آخر.

وأوضح خبير الأوبئة، أنه إذا تم إدراج لقاح شركة فايزر، بمبادره الكوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مصر سيكون لها نصيب في اللقاح بشكل كبير.