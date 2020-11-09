انت الان تتابع تفاصيل خبر “فيديو” أمير مرتضى منصور “الرد بعد يوم 27 والجاى أقوى” وموسى “مرتضى مصدوم والدنيا اتغيرت” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خسر مرتضى منصور انتخابات مجلس الشعب، بعد الإنتهاء من فرز جميع اللجان، وجاء ترتيب رئيس الزمالك المعزول بالمستوى السادس من ناحية عدد أصوات المرشحين، ليخوض أربعة جولة الإعادة وليس من بينهم “منصور”، وتصدر المستشار بالأمس مواقع البحث في مصر تزامناً مع بدء فرز عدد الأصوات باللجان، وظهور مؤشرات بخسارته.

أمير مرتضى منصور “الرد بعد يوم 27 والجاى أقوى”

واليوم ومنذ قليل نشر أمير مرتضى صورة تجمعه مع والده رئيس نادي الزمالك، مؤكداً أن القادم أفضل وأقوى، ولن يتم الرد إلا بعد يوم 27، ويقصد بهذا التاريخ بعد خوض مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يواجه الزمالك الأهلي بالنهائي القاري.

ومن جهة أخرى، علق الإعلامي أحمد موسى على خسارة مرتضى منصور انتخابات مجلس النواب 2020، وقال أن رئيس نادي الزمالك مصدوم، ويشعر بالصدمة بعد معرفته بعدد الأصوات التي حصل عليها في الإنتخابات، وأضاف موسى أن المستشار يجب أن يعرف أن مصر في 2015 غير مصر الآن.

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وأضاف موسى خلال برنامجه على مسؤوليتي الذي يذاع على قناة صدى البلد، قائلاً أن الكل حريص على كيان ومؤسسة مثل الزمالك، ولكن مصر قبل الزمالك والأهلي، وفوق الكل.