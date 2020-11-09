"جرعتين وتجاربه تتم على 44 ألف متطوع".. ماذا تعرف عن لقاح فايزر الجديد ضد كورونا؟

قال الدكتور أشرف الفقي، زميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية، إن الشركة الأمريكية المنتجة للقاح فايزر ضد كورونا جمعت 44 ألف متطوع من الولايات المتحدة وخارجها خلال مراحل التجارب السريرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 94 شخصا فقط من المتطوعين أصيبوا بكورونا.

ولفت إلى أن اللقاح أمامه ما لا يقل عن شهر للحصول على موافقة هيئة الدواء الأمريكية التي تجرى حاليا اختبارات على اللقاح الجديد للتأكد من فاعليته، مضيفا أنه سيكون مجازا مطلع العام المقبل 2021.

وأكد الدكتور أشرف الفقي، زميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية، أن «فايزر» أحد 5 شركات عالمية تتسابق من أجل الوصول للقاح للوقاية من كورونا، مشيرا إلى أن الشركة قد تكون بدأت في الخطوات الأولى للتصنيع.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية دفعت مقدم لشركة فايزر وغيرها من الشركات للحصول على مئات الملايين جرعة من اللقاح حال حصوله عل إجازة.

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