محمد صلاح أسطورة نادي ليفربول يحتفل بزفاف شقيقه

محمد صلاح ونشر الكاتب الصحفى أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية الذي يحضر حفل الزفاف مع زوجته الدكتورة إنجي مهدي، تهنئة لعائلة صلاح مع صورة تجمعه بمحمد صلاح، وكان محمد صلاح قد وصل إلى حفل زفاف شقيقه عقب وصوله إلى مطار القاهرة منذ قليل.

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