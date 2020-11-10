مصر والسعودية تبحثان التعاون في مجال تطوير نظام العمل الدبلوماسي

اجتمع السفير عمر عامر، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، اليوم الاثنين، مع الأمير فيصل بن منصور آل سعود مساعد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الاستراتيجي، ورئيس الفريق الفني المكلف بمشروع تطوير لائحة الوظائف الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق، والذي يقوم حاليًا بزيارة مصر.

واستعرض السفير عمر عامر خلال الاجتماع الذى عُقد بمقر وزارة الخارجية الإطار القانوني المنظم لعمل الوزارة ومحاوره المختلفة، والجهود المبذولة لتطوير الأداء الدبلوماسي وتنمية مهارات الدبلوماسيين، بما يضمن التمثيل المشرف والحفاظ على المصالح المصرية بالخارج.

من جانبه، قام الوفد السعودي باستعراض النظم التي تطبقها المملكة في مجال تنظيم العمل الدبلوماسي، والتطورات التي شهدتها خلال الأعوام الماضية، خاصةً في مجال تدريب وبناء الكوادر الدبلوماسية، مؤكدًا الحرص على تبادل الخبرات المكتسبة في مجال العمل الدبلوماسي مع مصر في الفترة القادمة، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.