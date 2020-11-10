موجز السوشيال: تعليق غريب من أمير مرتضى منصور بعد خسارة والده الانتخابات.. وثنائي الزمالك يشعلان غضب الجمهور

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:

ثنائي الزمالك يشعلان غضب الجمهور قبل مواجهة الأهلي .. شاهد



نشر عبدالله جمعة لاعب نادى الزمالك صورة له مع محمد عبد الغنى من ملاهى " دريم بارك"، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

شاهد .. أحدث ظهور لـ درة بعد زواجها من هانى سعد



نشرت الفنانة درة صورتين لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وذلك في أول ظهور عقب زفافها.

محمد هنيدي يسخر من نفسه | شاهد



سخر الفنان محمد هنيدى من صورته أثناء طفولته، والتي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلق محمد هنيدي، على الصورة، "كنت أول طفل في التاريخ نفسه يطلع مصارع ساموراي مش فاهم ليه".

بعد خسارة والده الانتخابات .. تعليق غريب من أمير مرتضى منصور



نشر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، صورة له مع والده المستشار مرتضى منصور وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " وعلق أمير على الصورة قائلا: "كله خير والجاي أحلى وأقوى، هوفر أي كلام وطاقة جويا بعد يوم".

