انت الان تتابع تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تكشف الستار عن “لقاح كورونا” بعد طول إنتظار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - منظمة الصحة العالمية أكدت أن لقاح كورونا الذي أعلنت عنه شركة “فايزر” و “بيونتيك” سيقوم بتغيير الوضع الوبائي، وذلك قبل شهر مارس عام 2021، ورحبت المنظمة بالنتائج المُعلن عنها من قِبل الشركتين.

لقاح كورونا “فايزر” و”بيونتيك” يحقق نتائج رائعة

أعلنت شركة “فايزر” و “بيونتيك” عن أن لقاح كورونا الذي تقوم بتطويره ناجح بنسبة 90 في المئة، وذلك بعد أولى تحاليل نتائج المرحلة الثالثة من التجارب التي كان يتم العمل عليها، وهذه التحاليل تعتبر الأخيرة قبل أن تقوم الشركة بتقديم طلب لترخيص اللقاح.

وأعلنت الشركتين في بيان لهما أن فعالية اللقاح تم قياسها عبر المقارنة بين نسبة المشاركين المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين تلقوا اللقاح، وبين نسبة المشاركين في مجموعة أُخرى أخذت لقاحاً وهمياً، وذلك بعد مرور 7 أيام من تلقيهم الجرعة الثانية، ومرور 28 يوم من تلقيهم الجرعة الأولى.

و أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية على تويتر في تغريدة قال فيها “أنه رحَب كثيراً بالأخبار المشجعة من فايزر و بيونتيك عن نتائج لقاح كورونا، وأنه يشكر جميع العلماء والشركات الذين ساهموا في إيجاد اللقاح على مستوى العالم، و يقومون بتطوير أدوات فعالة، وجديدة، وآمنة لكي يتغلبوا على فيروس كورونا”.

كما أضاف في تغريدته “أن العالم الآن يقوم بإبتكارات غير مسبوقة في مجال العلم، وهناك تعاون دولي للسيطرة على هذا الوباء.

والجدير بالذكر أنه بعد إعلان شركة “فايزر” و “بيونتيك” عن اللقاح المنتظر إرتفعت أسواق المال في أوروبا إرتفاعاً كبيراً بنسبة ارتفاع 5 في المئة في كل من “باريس” و “فرانكفورت” و “ميلانو”، و 3.29 في المئة في مدينة “لندن” البريطانية.