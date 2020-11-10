الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 9 نوفمبر والإجمالي يسجل 109422 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن تقريرها اليومي بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 9 نوفمبر، وذلك وسط تخوفات من زيادة أعداد الإصابات وموجة ثانية محتملة، والتشديد الحكومي على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، وخاصةً خلال الشهور الثلاثة القادمة “ديسمبر يناير وفبراير” وتوقعات بتزايد الإصابات فيهم نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 9 نوفمبر

ووفق بيان وزارة الصحة اليوم فقد تم تسجيل 97 حالة تعافي جديدة، بانخفاض 6 حالات عن الأمس، ليرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 100439 حالة، وتؤكد الصحة خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 221 حالة إصابة جديدة، وبهذا يرتفع مؤشر الإصابات منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم إلى 109422 حالة.

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كما سجلت الصحة اليوم 12 حالة وفاه جديدة، لترتفع الوفيات حتى الآن إلى 6380 حالة، وتؤكد الصحة على متابعتها للموقف أول بأول، كما أنها تراقب الموقف بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية، وذلك من خلال فرق الرصد والترقب المنتشرة بجميع المحافظات.