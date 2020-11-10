موعد بدء تشغيل منظومة الفاتورة الإلكترونية

أعلن محسن الجيار، مدير خدمة كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن يوم 15 نوفمبر سيتم بدء تشغيل منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل رسمي.
وأوضح الجيار خلال استضافته في برنامج «صباح البلد» الذي تقدمه الإعلامية رشا مجدي المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أن المنظومة تم تجربتها على 134 شركة، لافتا إلى أن تلك الشركات بدأت بتكويد السلع والخدمات الخاصة بها وبدأت التسجيل في منظومة الفواتير الإلكترونية.
وأضاف أنه عقب التشغيل الرسمي سيتم إلزام 340 شركة آخرين للتسجيل في المنظومة الجديدة.
وقال الجيار، إن قانون 173 هو قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
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وأوضح أن قانون التجاوز من إحدى التيسيرات التي قدمها مجلس الوزراء لممولي الضرائب المتعثرين عن سداد المستحقات المتأخرة لمحاولة التيسير عليهم.
ولفت إلى أن للمصلحة خط ساخن تتلقى عليه الشكاوى والاستفسارات وهو 16395.
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