عالم بلجيكي: انخفاض إصابات كورونا فى مصر مقارنة بعدد السكان يستحق الدراسة

قال ستيفين فان اوشت، عالم فيروسات بلجيكي، إنه لم يتم تسجيل أي تحور لفيروس كورونا في بلجيكا حتى الآن طبقا للتحاليل المعملية.
وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا أقل شراسة من ناحية التأثير الجسماني ولكنها أسرع في الانتشار وهو ما يفسر ارتفاع الإصابات.
وأردف: نتابع كل ما يحدث حول العالم من تطور للفيروس لأننا نواجه نفس العدو، مردفا «نتابع الإصابات بكورونا في مصر لأنها من أهم الوجهات السياحية للبلجيكيين».
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وأكد ستيفين فان اوشت، عالم فيروسات بلجيكي، أن عدد الإصابات بكورونا في مصر مقارنة بعدد السكان ضئيل للغاية، مؤكدا أن الانخفاض الهائل للإصابات في مصر يرجع لارتفاع نسبة الشباب الذين يتمتعون بقدرة كبيرة على مواجهة الفيروس.
وأوضح أن اعتدال المناخ وسطوع الشمس طوال العام إلى جانب التكوين الجيني للمصريين من أهم العوامل التي أدت لانخفاض الإصابات في مصر.
واختتم قائلا: إن الأساس في انخفاض المصابين بكورونا بمصر، هو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية وهناك رغبة علمية في بلجيكا لدراسة الحالة المصرية في مواجهة كورونا لربما نتعلم أشياء جديدة في مقاومة الفيروسات.
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