شاهد.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بقنا على خلفية واقعة فيديو الراقصة لورديانا

أصدر راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادى شمالى قنا، قرارا بإحالة مدير مدرسة الشهيد خيرت القاضى الثانوية بنين، ومعلم ومشرف الدور، للشؤون القانونية للتحقيق، على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " يُظهر مشاهدة طالبين بإحدى المدارس لوصلة رقص للبرازيلية "لورديانا" فى وجود أحد المعلمين.





وشدد مدير عام الإدارة، إنه لن يقبل بأى تجاوز، أو أى خروج عن الآداب والقيم والمبادئ السامية، خصوصا وأن المدرسة محرابًا للعلم والتربية والأخلاق، وما حدث يُعد خروجًا عن المنهج القويم للرسالة السامية للعملية التعليمية والعلم. يذكر أن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بك"، تداولوا مقطع فيديو لطالبين، ومُعلم بمدرسة ثانوية بإدارة نجع حمادى التعليمية، شمال محافظة قنا، خلال مشاهدتهما مقطع فيديو للراقصة البرازيلية "لورديانا"، باستخدام شاشة ثبتت على الصابورة. وأظهر مقطع فيديو تداوله، مستخدمو فيس بوك على نطاق واسع، مُعلما وطالبين يشاهدان رقصة الفنانة الاستعراضية البرازيلية "لورديانا"، ما تسبب فى حالة من السخط العام، نتيجة انتهاك العملية التعليمية.

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