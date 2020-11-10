شاهد .. متحدث الصحة: لقاحنا ضد كورونا أثبت فاعلية بنسبة أكثر من 90 %

علَّق متحدث وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، على إعلان شركتى فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية للأدوية، الإثنين، عن أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذى يتم تطويره أثبت فعاليته بنسبة 90 بالمئة.





وقال الدكتور خالد مجاهد خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن معظم اللقاحات التى وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية تضمن ظهور أجسام مضادة بنسبة تتجاوز الـ 90 بالمئة، وأبرزهم اللقاح الصينى الذى يتم تجريبه فى مصر. وأضاف أن مصر تفاوضت مع شركة "فايزر" فى أكتوبر الماضى على 20 بالمئة من احتياجاتها من اللقاح، والذى سيوجه للفئات الأكثر تعرضا للخطورة كأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك تم التفاوض مع الشركتين المنتجتين للقاح الصينى. وأوضح أن الإعلان عن ظهور لقاح، شىء مبشر، ولكن يجب عدم التعجل إلى أن تنتهى التجارب الإكلينيكية لضمان مأمونية اللقاح على المدى القصير والبعيد.

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