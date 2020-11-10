لنقل 4200 راكب.. مصر للطيران تسير 43 رحلة اليوم

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 43 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4200 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وقالت مصر للطيران فى بيان لها أن الشركة ستسير رحلاتها اليوم إلى "بيروت، الرياض، بغداد، جدة، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، أبوظبى، الدمام، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، دبى، امستردام، أثينا، فيينا، عمان، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبى، هانزو، أديس أبابا"، ورحلات داخلية إلى "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، و4 رحلات شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، إذ تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخصوصا فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.