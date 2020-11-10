وتهدف المبادرة، وفقا لبيان صحفى نشر على الصفحة الرسمية للوزارة، لإعادة إحياء الحرف التقليدية والتراثية والحفاظ على مكانتها، والتعريف بالصناعات التقليدية التراثية والترويج لما تمتلكه حضارتنا من عناصر متفردة، وتحقيق أحد المحاور المهمة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى جذب واستقطاب المزيد من الحرفيين التقليديين، وإتاحة موارد اقتصادية لهم، وفتح مجالات عمل جديدة تشكل مصدراً للدخل القومى.
وتقبل مبادرة صنايعية مصر الدارسين من سن 18 حتى 45 عامًا للتدريب على عدد من الحرف منها الخزف، والخيامية، وأشغال النحاس، والحلى، والتطعيم بالصدف، وقشرة الخشب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. الثقافة تبدأ قبول الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية صنايعية مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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