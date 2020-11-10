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اليوم.. الثقافة تبدأ قبول الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية صنايعية مصر

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كريم شعبان 2020-11-10 08:44 0 تبليغ

تبدأ اليوم الثلاثاء، وزارة الثقافة فى قبول الدارسين بالدفعة الثانية من مبادرة "صنايعية مصر"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار تنفيذ محاور التنمية المستدامة فى مجالات صون الهوية التراثية.

وتهدف المبادرة، وفقا لبيان صحفى نشر على الصفحة الرسمية للوزارة، لإعادة إحياء الحرف التقليدية والتراثية والحفاظ على مكانتها، والتعريف بالصناعات التقليدية التراثية والترويج لما تمتلكه حضارتنا من عناصر متفردة، وتحقيق أحد المحاور المهمة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى جذب واستقطاب المزيد من الحرفيين التقليديين، وإتاحة موارد اقتصادية لهم، وفتح مجالات عمل جديدة تشكل مصدراً للدخل القومى.

وتقبل مبادرة صنايعية مصر الدارسين من سن 18 حتى 45 عامًا للتدريب على عدد من الحرف منها الخزف، والخيامية، وأشغال النحاس، والحلى، والتطعيم بالصدف، وقشرة الخشب.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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