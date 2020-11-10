صحف يونانية: الرئيس السيسي يتوجه غدا إلى أثينا في زيارة رسمية لمدة يومين

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الأربعاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث يلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، و رئيس البرلمان كونستانتينوس تاسولاس، ويبحث القضايا الثنائية والمستجدات الإقليمية، وتستغرق الزيارة بحسب صحيفة "ايكازميريني اليونانية" يومين.

ويستقبل الرئيس السيسي بالقصر الرئاسي، الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو، وبعدها يلتقي مع رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس قبل الظهر بقليل، ويدلي الزعيمان بتصريحات للصحافة ستبث على الهواء مباشرة.

وتقيم الرئيسة ساكيلاروبولو مأدبة عشاء رسمية للرئيس مساء الأربعاء، ويوم الخميس يلتقي السيسي رئيس البرلمان كونستانتينوس تاسولاس.

وترتبط مصر واليونان بعلاقات قوية منذ القدم، تضرب بجذورها في أعماق التاريخ الإنساني.. ويجمعهما في العصر الحديث العديد من الجوانب الاقتصادية والاستراتيجية.