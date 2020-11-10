ويستقبل الرئيس السيسي بالقصر الرئاسي، الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو، وبعدها يلتقي مع رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس قبل الظهر بقليل، ويدلي الزعيمان بتصريحات للصحافة ستبث على الهواء مباشرة.
وتقيم الرئيسة ساكيلاروبولو مأدبة عشاء رسمية للرئيس مساء الأربعاء، ويوم الخميس يلتقي السيسي رئيس البرلمان كونستانتينوس تاسولاس.
وترتبط مصر واليونان بعلاقات قوية منذ القدم، تضرب بجذورها في أعماق التاريخ الإنساني.. ويجمعهما في العصر الحديث العديد من الجوانب الاقتصادية والاستراتيجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحف يونانية: الرئيس السيسي يتوجه غدا إلى أثينا في زيارة رسمية لمدة يومين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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