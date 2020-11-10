حدث ليلا.. أزمة في معسكر المنتخب.. ترخيص جديد لدواء كورونا.. وفاة مرشح مستقبل وطن بالدقهلية

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها على النحو التالي:

علق أحمد حسام ميدو على خروج لاعبي وادي دجلة من معسكر المنتخب الأولمبي دون علم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ربيع ياسين.



أظهرت دراسة جديدة، أن الناجين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ أكثر عرضه للإصابة بأمراض عقلية.

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، على منح ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار شركة "إيلي ليلي"، المستخدم لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسط من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



نفى المسرحى الكبير، ناصر عبد المنعم، إصابة الفنانة القديرة عبلة كامل بمرض السرطان، كما أشيع خلال الساعات الماضية.

طالب أحمد حسام ميدو، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدم الحديث لأي شخص داخل مجلس الإدارة عن حل مجلس الإدارة.

كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، عن الاستقرار على بيع خماسي الفريق من ضمنهم محمد إبراهيم، إلى سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، اتفق على ضم خمسة لاعبين من نادي مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لفظ مصطفى محروس، مرشح مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالدائرة السابعة بمركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية، والذى لم يحالفه الحظ فى الانتخابات، أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات التي نقل إليها إثر إصابته في حادث.

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، على منح ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار شركة إيلي ليلي، المستخدم لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسط من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



قال محافظ مطروح خالد شعيب إنه ستتم محاسبة المتسبب في أي تقصير أو مخالفة، أدت إلى الإضرار بالمصالح العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتي كشفت عنها تداعيات زيادة كميات سقوط الأمطار والسيول خلال الأسبوع الجاري.