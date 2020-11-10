صور.. هطول أمطار على أحياء الإسكندرية

وأعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة

ونشرت شركة الصرف الصحى، بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة نحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع.

ومن جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعى ومنتظم حتى الآن.