صور.. الهجرة والإنتاج الحربى تبحثان استعدادا مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، محمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى إطار التعاون والتنسيق بشأن الاستعداد والتحضير لعقد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".





ورحبت السفيرة نبيلة مكرم، بوزير الإنتاج الحربى، معربة عن سعادتها بالتعاون مع معه فى إقامة النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، قائلة: "إن وزارة الإنتاج الحربى شريك أساسى لنا فى هذه المؤتمرات ولا تدخر أى جهد فى تقديم العون والدعم".



وقالت وزيرة الهجرة إن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر وتسابق أبناء مصر فى الخارج على مشاركة وطنهم واستعدادهم لتقديم خبراتهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار فى تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا التنمية والاستثمار فى الدولة المصرية، بما يخدم فى النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030"، مضيفة أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم الذين حرصوا على رفع اسم بلدهم عاليا فى أى مجال يرتادونه.

كما أكدت الوزيرة أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة فى إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التى نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى البدء فى حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج، موضحة أنه من منطلق ذلك جاءت فكرة تخصيص هذه النسخة من مؤتمر مصر تستطيع للصناعة، ليصبح المؤتمر كيانًا يجتمع تحت مظلته الصُناع والمنتجين من أبناء مصر بالخارج مع ممثلى مؤسسات الدولة المصرية والجهات المعنية بالتصنيع فى الداخل لتحقيق أعظم استفادة تعود بالنفع على الوطن فى ضوء خطط التنمية المستدامة.



وأكد الوزير مرسى أن وزارة الإنتاج الحربى أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة إلى جانب دورها الأساسى كركيزة أولى للتصنيع العسكرى، مضيفا أن "الإنتاج الحربى" تعد أكثر الجهات التصنيعية التى استفادت من مؤتمرات "مصر تستطيع" إذ تم التعاون مع الراحل الدكتور عبد الحليم عمر أستاذ قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة كارلتون بكندا لتصنيع مكونات الهراس "أمير- 3" محليا والذى اخترعه لرصف الطرق بدون تشققات، وفى مجال الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى للصناعة وتنمية الصناعات الرقمية تم التعاون مع الدكتورة هدى المراغى - أستاذ كرسى أبحاث كندا فى نظم التصنيع وأستاذ الصناعة وهندسة نظم التصنيع ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكى IMS بجامعة وندسور بكندا، والدكتور وجيه المراغى أستاذ هندسة نظم التصنيع ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكى بجامعة وندسور، والدكتور هانى مصطفى - دكتور بجامعة كيبيك - سيمنز وزميل فى الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين ASME والأكاديمية الكندية للهندسة والمعهد الكندى للملاحة الجوية والفضاء والجمعية الكندية للهندسة الميكانيكية.

كما تم التعاون مع الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، وبير المهندسين بشركة هيتاشى اليابانية وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة الفيوم لتوطين صناعة الحاسبات التعليمية فى مصر، ومع الدكتور هانى الكاتب - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية يتم بحث إمكانية لتعاون المشترك مع أحد الخبراء الهولنديين لتنفيذ تقنية حديثة لإنشاء الصوب الزراعية والتى تعمل على ترشيد استهلاك المياه، إلى جانب استقبال الدكتور هشام العسكرى - أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض أكثر من مرة للتناقش مع المتخصصين بالإنتاج الحربى حول سبل الاستفادة من أبحاثه فى مجال الطاقة الشمسية وتبادل الطلاب بين الجامعات المصرية والجامعات الأمريكية.

كما تم التعاون مع الدكتور ميشيل نايت – الرئيس التنفيذى لشركة IMUT لتنفيذ العديد من المشروعات فى "الإنتاج الحربى" فى مجال الصناعات العسكرية والمدنية وعلى رأسها التعاون فى إنتاج العربات المدرعة " ST-100 و ST-500"، والتعاون فى مجال توطين صناعة المركبات الكهربائية بأنواعها فى شركات الإنتاج الحربى، كما تتعاون وزارة الإنتاج الحربى مع الدكتور نبيل المراغى استشارى تحلية وتنقية المياه ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه IDWT"" فى مجال معالجة وتحلية المياه.



وشدد الوزير مرسى على أن "مصر تستطيع" نموذج للتعاون والتكامل بين مختلف الجهات بالدولة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة والشاملة للدولة، معربا عن تمنياته لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالنجاح مثلما نجحت الدورات السابقة لمؤتمرات "مصر تستطيع" وحققت أهدافها فى ربط عقول مصر المهاجرة بالوطن وساهمت فى الخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام فى مختلف الصناعات.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى أن تخصيص هذه الدورة من مؤتمر "مصر تستطيع" للصناعة يأتى مواكبا للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية التى تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، مضيفا أن مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج فى هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة فى وضع رؤى مستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية، مشيرا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربى على إتاحة كل إمكانياتها لإنجاح هذا الحدث الهام والذى يعد فرصة واعدة لاستعراض مقومات وقدرات الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات إلى جانب جذب استثمارات المصريين فى الخارج للاستثمار فى السوق المصرية.