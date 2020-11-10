الجيزة تطلق منظومة كارت الفلاح الذكى

وأوضحت المحافظة، فى بيان صحفى، أن البروتوكول يتضمن قيام البنك الزراعى بتوزيع وتفعيل بطاقة الحيازة الإلكترونية لمزارعى المحافظة المسجلين على منظومة كارت الفلاح بالمحافظة من خلال قاعدة بيانات جغرافية الحيازة الزراعية وتسهيل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطها بالرقم القومى للحائز.

وأضافت المحافظة، أن ذلك يسهم فى ضبط الزمام المنزرع والمساعدة فى اتخاذ القرار وتحديد الاستراتيجية الزراعية، وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيه وتطوير العملية التسويقية للحالات الزراعية.