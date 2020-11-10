فيديو.. محافظ القليوبية يقود حملة إزالة إشغالات فى بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء أمس الإثنين، جولة مسائية مفاجئة بمدينة بنها شملت المرور على منطقة منشية النور وسعد زغلول وميدان كاميليا إذ تم تحرير 10 محاضر إشغالات كما تم مصادرة 5 عربات كارو متواجدة بمنطقة منشية النور، وذلك تنفيذا للقرار الذى أصدره الهجان بمنع مرور أى عربات كارو بمدن المحافظة.





وأشرف محافظ القليوبية على إزالة الإشغالات المتواجدة بالمدينة، مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الشغالات ومتابعتها بشكل دورى لعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أى شىء يعوق الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتى ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضارى، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم. ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها.

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