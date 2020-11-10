فيديو .. أمانى الطويل : مصر لديها أساليب ضغط كثيرة فى ملف سد النهضة

وقالت الدكتورة أمانى الطويل، خلال حوار لها مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن مصر ليس لديها نقطة انطلاق مشتركة لحل الأزمة على المستوى السياسى، ولكنها تتحرك فى اتجاهات عدة، ما يجعل لديها أساليب أخرى للضغط والتأثير فى المفاوضات.
وأضافت: "لو لاحظنا زيارة رئيس الأركان المصرى إلى السودان، ثم زيارة الوفود العسكرية إلى الصومال وجنوب السودان وفاعلية مصر على المستوى الإقليمى والاقتصادى فى دول قريبة من إثيوبيا مثل تنزانيا، ولجوء مصر لمجلس الأمن.. كل ذلك يمثل رسائل ضغط من الحوار الإقليمى لأديس أبابا".
وتابعت: "أن الرؤية فى النهاية تجاه الملف، لدى دائرة ضيقة جدًا من دوائر صناعة القرار فى مصر".
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