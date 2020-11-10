صندوق المشروعات المصري الأمريكي: مستمرون بدعم القطاع الخاص في مصر

أكد جيمز هارمون رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري الأمريكي، على مواصلة التزام الصندوق تجاه تقديم الدعم للقطاع الخاص في مصر خلال أزمة جائحة "كوفيد-19".

وقال جيمز هارمون، في بيان للصندوق، إن الظروف الحالية تمثل فرصة لتعزيز الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق.

وأشار كذلك إلى الدعم الذي تم تقديمه لصندوق ازدهار مصر من أجل الاستحواذ على حصة أقلية في مجموعة التيسير الطبية في سبتمبر الماضي، وكذلك إلى إتاحة الصندوق لمبلغ 10 ملايين دولار لشركة فوري للتمويل المصغر.

كما لفت إلى قيام شركة لوراكس كابيتال بارتنرز، والتي تعد ذراع الاستثمار المباشر للصندوق، بالحصول على تعهدات استثمارية بنحو 142 مليون دولار لصالح صندوقها الثاني الجديد للاستثمار المباشر في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "هارمون" أن الصندوق ساعد شركة "تي سي في" على الاستثمار في شركة أبو عوف للمكسرات.

ونوه أيضاً بأن الصندوق استثمر مليون دولار في الإغلاق الثاني لمسرعة الأعمال "فلات 6 لابز".