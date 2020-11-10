وزير الرى يناقش مع قيادات الوزارة إعداد دراسات تفصيلية لترشيد الاستخدامات المائية

وأضاف الدكتور عبد العاطي أن الدول تستهدف مشروعات لتحلية مياه البحر على السواحل الشمالية والشرقية بهدف اعتماد المدن الساحلية خلال الأعوام القادم لتلبية احتياجات مياه الشرب.

واستعرض الدكتور عبد العاطي حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر وإستراتيجية الدولة للتعامل معها والمشروعات التي تنفذها الوزارة فى ذات الشأن مثل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذى يستهدف تأهيل حوالي ٧٠٠٠ كيلو متر طولي من الترع المتعبة فى المرحلة الأول خلال عامين وكذلك مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي مثل مشروع مصرف المحسمة ومصرف بحر البقر لإعادة إستخدام المياه لسد الفجوة المائية وتقليل التلوث.

على جانب آخر استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ممثلي بنك الإعمار الأوروبي وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة لبحث سُبل التعاون في مجالات المياه.

وأشار عبد العاطي إلى مشروعات مجابهة التغيرات المناخية وحماية المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الغرق بسبب ارتفاع منسوب البحر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات لحماية تلك المدن.

وتطرق اللقاء لمناقشة موقف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص آلية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي واستعرض الدكتور عبد العاطي موقف المفاوضات المتعثر حاليا وحرص الجانب المصري على الوصول لحل عادل ومتوازن ومستدام يُحقق المصلحة المشتركة للدول الثلاث، وتم التأكيد على توافر الرغبة للوصول لاتفاق حتى يتم دعم المشروعات التنموية في الدول الثلاث.

ووجه الدكتور عبد العاطي الدعوة لبنك الإعمار الأوروبي للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢١ وخصوصا أنه يتناول للمرة الأولى قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد المائية.

وفي إطار دعم المزارعين للتوسع في التحول لتطبيق طرق الري الحديثة، تم مناقشة عمل شراكات مع البنوك الوطنية لتمويل مشروعات التوسع في الري الحديث، وذلك ضمن برامج بنك الإعمار لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة.