وزيرة التضامن تدشن برنامج مودة للعام الدراسي الجديد اليوم

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وجامعة حلوان، من أجل تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير العشوائيات وتنمية البيئة والمجتمع وذلك بمقر الجامعة.
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كما تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي " بيت التطوع" التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك علي هامش توقيع البرتوكول وتدشين البرنامج .
جدير بالذكر أن مشروع مودة تُنفّذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية ،وذلك لارتفاع معدلات الطلاق في مصر.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.
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