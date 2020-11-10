وزيرا الهجرة والإنتاج الحربي يبحثان استعدادات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، في إطار التعاون والتنسيق بشأن الاستعداد والتحضير لعقد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".

وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بوزير الإنتاج الحربي، معربة عن سعادتها بالتعاون معه في إقامة النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، قائلة: "إن وزارة الإنتاج الحربي شريك أساسي لنا في هذه المؤتمرات ولا تدخر أي جهد في تقديم العون والدعم".

وقالت وزيرة الهجرة إن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم واستعدادهم لتقديم خبراتهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030"، مضيفة أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم الذين حرصوا على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.

و أكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة في إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليًا، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، موضحة أنه من منطلق ذلك جاءت فكرة تخصيص هذه النسخة من مؤتمر مصر تستطيع للصناعة، ليصبح المؤتمر كيانًا يجتمع تحت مظلته الصُناع والمنتجين من أبناء مصر بالخارج مع ممثلي مؤسسات الدولة المصرية والجهات المعنية بالتصنيع في الداخل لتحقيق أعظم استفادة تعود بالنفع على الوطن في ضوء خطط التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الوزير "مرسي" أن وزارة الإنتاج الحربي أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة إلى جانب دورها الأساسي كركيزة أولى للتصنيع العسكري، مضيفًا أن "الإنتاج الحربي" تعد أكثر الجهات التصنيعية التي استفادت من مؤتمرات "مصر تستطيع" حيث تم التعاون مع الراحل الدكتور عبد الحليم عمر - أستاذ قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة كارلتون بكندا لتصنيع مكونات الهراس (أمير- 3) محليًا والذى قام باختراعه لرصف الطرق بدون تشققــات، وفي مجال الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي للصناعة وتنمية الصناعات الرقمية تم التعاون مع الأستاذة الدكتورة هدى المراغي - أستاذ كرسي أبحاث كندا في نظم التصنيع وأستاذ الصناعة وهندسة نظم التصنيع ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكي IMS بجامعة وندسور بكندا

والأستاذ الدكتور وجيه المراغي - أستاذ هندسة نظم التصنيع ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكي بجامعة وندسور، والأستاذ الدكتور هاني مصطفى - دكتور بجامعة كيبيك - سيمنز وزميل في الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين ASME والأكاديمية الكندية للهندسة والمعهد الكندي للملاحة الجوية والفضاء والجمعية الكندية للهندسة الميكانيكية

كما تم التعاون مع الأستاذ الدكتور محمد محمود – نائب محافظ المنيا وكبير المهندسين بشركة هيتاشي اليابانية وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة الفيوم لتوطين صناعة الحاسبات التعليمية في مصر، ومع الدكتور هاني الكاتب - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية يتم بحث إمكانية لتعاون المشترك مع أحد الخبراء الهولنديين لتنفيذ تقنية حديثة لإنشاء الصوب الزراعية والتي تعمل على ترشيد استهلاك المياه، إلى جانب إستقبال الدكتور هشام العسكري - أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض أكثر من مرة للتناقش مع المتخصصين بالإنتاج الحربي بشأن سبل الاستفادة من أبحاثه في مجال الطاقة الشمسية وتبادل الطلاب بين الجامعات المصرية والجامعات الأمريكية

بالإضافة إلى التعاون مع الدكتور ميشيل نايت – الرئيس التنفيذي لشركة IMUT لتنفيذ العديد من المشروعات في "الإنتاج الحربي" في مجال الصناعات العسكرية والمدنية وعلى رأسها التعاون في إنتاج العربات المدرعة " ST-100 و ST-500"، والتعاون في مجال توطين صناعة المركبات الكهربائية بأنواعها فى شركات الإنتاج الحربي

كما تتعاون وزارة الإنتاج الحربي مع الدكتور نبيل المراغي استشاري تحلية وتنقية المياه ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه IDWT"" في مجال معالجة وتحلية المياه.

وشدد الوزير "مرسي"، خلال اللقاء، على أن "مصر تستطيع" نموذج للتعاون والتكامل بين مختلف الجهات بالدولة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة والشاملة للدولة، معربًا عن تمنياته لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالنجاح مثلما نجحت الدورات السابقة لمؤتمرات "مصر تستطيع" وحققت أهدافها في ربط عقول مصر المهاجرة بالوطن وساهمت في الخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام في مختلف الصناعات.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن تخصيص هذه الدورة من مؤتمر "مصر تستطيع" للصناعة يأتي مواكبًا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية التي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومي، مضيفًا أن مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج في هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة في وضع رؤى مستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية

واشار إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على إتاحة كافة إمكانياتها لإنجاح هذا الحدث الهام والذي يعد فرصة واعدة لاستعراض مقومات وقدرات الصناعة المصرية في مختلف القطاعات إلى جانب جذب استثمارات المصريين في الخارج للاستثمار في السوق المصرية.