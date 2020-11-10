ينشر تحيا مصر عروض أورنج على كارت أحسن ناس الـ 15 الجديد، حيث يواصل الكثيرون من عملاء أورنج بحثهم عن كارت أحسن ناس للاستمتاع بباقات السوشيال والمكالمات.

ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "عيش على السوشيال مع أحسن إنترنت من أورنج، احصل على 1600 سوبر ميجا من كارت أحسن ناس الـ 15 شامل الضريبة بأعلى قيمة كارت فى مصر".

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