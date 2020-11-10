أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-11-2020، ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 7 جنيهات، وذلك عقب صعود الذهب عالميًا، الأمر الذي كان من شأنه عزوف العديد من المشترين عن شرائه.

تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء



ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-11- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 703 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 820 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.

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أسعار الذهب في مصر اليوم



لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 937 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6560 جنيهًا، اوقية الذهب 1890 دولار.