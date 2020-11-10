أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-11-2020، استقرت أسعارها في الأسواق مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، بعدما لاقت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة القليلة الماضية.

تحيا مصر يرصد أخر تطورات أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري من خلال قائمة بالأسعار المتداولة في الأسواق.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-11-2020



تراوح سعر البصل بين 6 إلى 7 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 12 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البطاطس 7 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيه 6 جنيهات.

بلغ كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، تراوح متوسط سعر كيلو الكوسة بعد ارتفاعها بين 6 إلى 10 جنيهات، ارتفعت الفاصوليا لتصل إلى 24 جنيهًا، فيما استقر سعر الليمون البلدي بين 5 - 10جنيهًا، تراوح سعر الجزر 6 -8 جنيهات، أما الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و3.75 جنيه.

بلغ سعر كيلو البامية الخضراء 22 جنيهًا، وتراجع الخيار البلدي بقيمة جنيه واحد ليسجل 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو ورق العنب 20 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البسلة من 10 إلى 12 جنيها، وتراوح سعر خس كابوتشي بين 3- 7 جنيهات، وسجل والبنجر10جنيهات.

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أسعار الفاكهة اليوم



شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق تذبذب كبير مع تغير الفصول، ليسجل سعر البرقوق 20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز بين 17 - 20 جنيهًا، وسجل الكانتلوب 7 جنيهات، وبلغ سعر الأناناس 35 جنيه.