رواد النيل: خرجنا أكثر من 152 أخصائيا فى تطوير الأعمال

قال الدكتور أحمد حسنى، مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة "رواد النيل"، إن المبادرة الممولة من البنك المركزى المصرى وتنفذها جامعة النيل الأهلية، تسهم فى بناء الكوادر البشرية المؤهلة، لتقديم خدمات تطوير الأعمال فى مصر، من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية فى مختلف المجالات وللعديد من الجهات من بينها البنوك ومراكز الشباب، مشيرا إلى أن المبادرة خرجت أكثر من 152 أخصائى تطوير أعمال.





وأضاف حسنى فى تصريح اليوم الثلاثاء أن المبادرة تفخر بتخريج أكثر من 152 أخصائى تطوير أعمال، بينهم 112 أخصائى تطوير أعمال وموظفى "كول سنتر" فى نحو 12 بنكا مشاركا فى المبادرة، بالإضافة إلى 31 أخصائى تطوير أعمال تابعين لوزارة الشباب والرياضة و9 تابعين لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن إعداد أخصائى تطوير أعمال يمر بـ 8 مراحل رئيسية، تتمثل المرحلة الأولى فى وضع معايير ترشيح لوظيفة أخصائى تطوير الأعمال، ثم مرحلة الاختبارات السلوكية والفنية، تعقبها مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار الأخصائيين.

وأوضح حسنى أن المرحلة الرابعة تتمثل فى توفير برنامج شهادة أخصائى تطويرالأعمال الذى يتجاوز 144 ساعة تدريبية، ثم المرحلة الخامسة برنامج "ابدأ وحسن مشروعك"، ثم برنامجى حل المشكلات والإرشاد ومدته 40 ساعة، والمرحلة السابعة برنامج قضايا رئيسية لتطوير الأعمال، والخامسة برنامج خدمات التمويل غير البنكية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ومدته 40 ساعة.

ولفت الدكتور أحمد حسنى إلى أن 12 بنكا شارك فى انتشار مراكز تطوير الأعمال من خلال 28 مركزا فى 16 محافظة، وتم إنشاء وتشغيل 24 مركزا لتطوير الأعمال منها، بالإضافة إلى مركز تابع لجهاز تنمية المشروعات تحت التجهيز و3 مراكز تحت الإنشاء منها اثنان تابعان لبنك ناصر، ومركز تابع لبنك التنمية الصناعية.

وبين حسنى أن البنك الأهلى أنشا 4 مراكز تطوير أعمال، وبنوك "مصر والقاهرة وناصر" 3 مراكز لكل منها، وبنوك "قطر الوطنى- الأهلى والمصرى لتنمية الصادرات وقناة السويس والتعمير والإسكان والبنك الزراعى" بواقع مركزين لكل بنك، ثم بنوك التجارى وفا والتمية الصناعية ومشاريع مصر بواقع مركز لكل منها.