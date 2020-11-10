رئيس الوزراء يبحث استعدادات نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الدولة حريصة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة، باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصرى، وسعيًا للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.





وترأس الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعًا مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لمتابعة ملفات عمل الوزارة، واستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها فى قطاع السياحة، بحضور سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأشار مدبولى إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى ضوء مناقشة التحديات والمعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى، لا سيما نتيجة ما يمر به العالم فى ظل أزمة جائحة كورونا.

وخلال الاجتماع، شرح وزير السياحة والآثار تداعيات الظروف الحالية على تباطؤ تنفيذ بعض المشروعات فى هذا القطاع بعدد من المدن السياحية، والجهود التى تقوم بها الوزارة للتغلب على هذه التداعيات.

كما عرض وزير السياحة تقييمًا لمردود الإجراءات والحوافز التى قامت بها الدولة، خلال الفترة الماضية، لمساندة القطاع السياحى خلال أزمة كورونا، ورؤية اتحاد الغرف السياحية لما سوف تتجه إليه الأمور خلال المرحلة المقبلة.

كذلك، فقد تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، والذى سيكون حدثًا فريدًا تترقبه أنظار العالم، إذ أكد رئيس الوزراء ضرورة تعظيم الاستفادة من هذا الحدث العالمى المهم، وما سيشهده من متابعة حول العالم، من أجل الترويج للسياحة فى مصر.