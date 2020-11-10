تخصيص 107 ملايين جنيه لمشروعات مياه الشرب بالقرى المحرومة فى سوهاج

قال المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، إنه فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة للنهوض بالقرى الاكثر احتياجا تم تخصيص مبلغ 107 ملايين جنيه لمد خدمة مياه الشرب للقرى المحرومة بسوهاج.





وأضاف بدرى فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه يتم مد شبكات مياه شرب ودق آبار مياه وإحلال وتجديد خطوط مياه للقرى المستهدفة بمراكز البلينا والمراغة والمنشاة واخميم وجرجا وجهينة وطما.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن القرى المستهدفة تشمل قرى "الإصلاح والحبيل والحرجة بحرى والحرجة قبلى وأولاد عليو وبرخيل وبنى حميل وعرابة ابيدوس ويعقوب بمركز البلينا، وقرى اقصاص أولاد اسماعيل وبناويط وبنى هلال بمركز المراغة، وقرى الخنانسة شرق والخنانسة غرب والكوامل قبلى بمركز المنشأة، وقرى الاحايوة شرق والعيساوية شرق والكولا بمركز أخميم، وقريتى المحاسنة ونجع الغباشى بمركز جرجا وقريتى نزة البحرية وعثمان بن عفان بمركز جهينة، وقرى الحديقة والعمايدة والحلاقى والعزبة المستجدة والقرية بالدوير والمدمر والمواطنين وام دومة وقاو غرب والشيخ رحومة والصفيحة وبنى حرب وبنى عمار وحاجر مشطا ونزلة القاضى ونزلة عمارة بمركز طما".

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