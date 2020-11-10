صور.. بدء التشغيل التجريبى لمستشفى بنها التعليمى بالقليوبية

قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إن التشغيل التجريبى لمستشفى بنها التعليمى، بدأ اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق التيار الكهربائى بها من محطة محولات مدينة بنها، لتدخل المستشفى الخدمة وتستقبل المرضى.





وأضاف المحافظ - خلال تفقده للمستشفى اليوم - أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحى ومستشفى الأطفال التخصصى وغيرها من الخدمات الصحية، التى ستخدم على المستشفى بعد افتتاحه. وأوضح أن المستشفى مصممة على أحدث المعايير الطبية العالمية ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات الحديثة، لدقة العمليات الجراحية واتباع أعلى معايير مكافحة العدوى. يذكر أنه يجرى تطوير مستشفى بنها التعليمى بالكامل وإنشاء مبنى جديد يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى، التى يندر وجودها فى مستشفيات المحافظة، بتكلفة إجمالية تتخطى 260 مليون جنيه.

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