اليوم.. الأوقاف تعقد ندوة حول أدب الحوار والتعبير عن الرأى

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان، إن ذلك يأتى فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام، فى ملف تجديد الخطاب الدينى، من خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصرى.

ومن المقرر أن تنقل القناة الثقافية، فى بث مباشر، فعاليات الندوة التى سيحاضر فيها الدكتور أحمد على سليمان، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد عبد العال الدومى، إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود.