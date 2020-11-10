مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة يحصل على حق تقديم شهادات IBDL

وقع مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مع الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL وجامعة ولاية ميزورى، فى مجال التعليم التنفيذى والاحترافى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الشراكة تأتى فى إطار التأكيد على أهمية خلق شراكات قوية بين الجامعة والمؤسسات الدولية، لدعم الشباب وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

ويتضمن بروتوكول التعاون الذى وقعه الدكتور عصام جميل مدير مركز خدمة المجتمع، والدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذى لـ IBDL، منح المركز الإعتماد الدولى ليصبح شريكًا فى تقديم خدمات وشهادات الرخصة الدولية لقيادة الأعمال فى جمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن بروتوكول التعاون يرسخ مفهوم وثقافة ريادة الأعمال وتشجيع وتحفيز الشباب على العمل الحر الإحترافى، لتعزيز قدراتهم وبما يضمن إثراء تجاربهم الاقتصادية ودخولهم ضمن منظومة الاقتصاد الوطنية سواء بتأسيس مشروعاتهم وشركاتهم الخاصة أو من خلال الاستعانة بهم فى قيادة المشروعات الاقتصادية المختلفة.

وفى السياق ذاته، أبدى الدكتور عصام جميل مدير مركز خدمة المجتمع، سعادته بهذا التعاون الذى يتيح تقديم خدمات واختبارات وشهادات IBDL المعتمدة دوليًا والتى تتضمن تقديم 3 اختبارات دولية تمنح شهادات دولية فى أساسيات الأعمال واحتراف الأعمال وقيادة الأعمال، وشهادة المهندس الصناعى المعتمد، وشهادة المدرس المعتمد، وبرنامج تدريب المدربين المعتمد فى ريادة الأعمال.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذى لـ IBDL أن بروتوكول التعاون يعزز من مفاهيم ريادة الأعمال والجهود المجتمعية فى هذا الخصوص، مشيرًا إلى ما تمتاز به شهادات الرخصة الدولية لقيادة الأعمال باعتبارها نموذجا احترافيا للتدريب والاختبار بمواصفات وقياسات دولية، وهى شهادات معتمدة عالميًا حاصلة على اعتماد جامعة ولاية ميزورى الأمريكية.

كما تعتبر أحدث الأدوات فى تقييم القدرات وقياس المهارات والمعارف لدى رواد الأعمال وتعتبر من الأدوات المساعدة فى تحويل اتجاه الشباب للعمل الحر والتشغيل الذاتى.