إنفوجراف.. أحدث ماكينة لفحص قضبان سكك حديد مصر

وأوضح الإنفوجراف، أن الماكينة هى الأولى من نوعها التى تعمل فى السكك الحديد المصرية، وأن سرعتها تتراوح بين 50 إلى 100 كيلو متر فى الساعة.

وفى سياق متصل، أكد رئيس هيئة السكك الحديدية، المهندس أشرف رسلان، أن قائدى القطارات وكافة العاملون بالسكة الحديد سيواصلون دائما العمل فى خدمة المواطن المصرى وتقديم الخدمات له.

كما أكد قائدو القطارات، خلال اجتماع عقد فى وقت سابق، أنهم دائما فى خدمة المواطنين وأنهم سيبذلون جميع الجهود للحفاظ على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب واستكمال مسيرة التطوير لهذا المرفق الحيوى المهم.