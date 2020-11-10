مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة يحصل على حق تقديم شهادات IBDL بعد...

وقع مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة بروتوكول تعاون مع الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL وجامعة ولاية ميزوري، في مجال التعليم التنفيذي والاحترافي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الشراكة تأتي في إطار التأكيد على أهمية خلق شراكات قوية بين الجامعة والمؤسسات الدولية، لدعم الشباب وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

ويتضمن بروتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور عصام جميل مدير مركز خدمة المجتمع، والدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذي لـ IBDL، منح المركز الإعتماد الدولي ليصبح شريكًا في تقديم خدمات وشهادات الرخصة الدولية لقيادة الأعمال في جمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن بروتوكول التعاون يرسخ مفهوم وثقافة ريادة الأعمال وتشجيع وتحفيز الشباب على العمل الحر الإحترافي، لتعزيز قدراتهم وبما يضمن إثراء تجاربهم الإقتصادية ودخولهم ضمن منظومة الاقتصاد الوطنية سواء بتأسيس مشروعاتهم وشركاتهم الخاصة أو من خلال الاستعانة بهم في قيادة المشروعات الاقتصادية المختلفة.

وفي السياق ذاته، أبدى الدكتور عصام جميل مدير مركز خدمة المجتمع، سعادته بهذا التعاون الذي يتيح تقديم خدمات واختبارات وشهادات IBDL المعتمدة دوليًا والتي تتضمن تقديم ثلاث اختبارات دولية تمنح شهادات دولية في أساسيات الأعمال واحتراف الأعمال وقيادة الأعمال، وشهادة المهندس الصناعي المعتمد، وشهادة المدرس المعتمد، وبرنامج تدريب المدربين المعتمد في ريادة الأعمال.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذي لـ IBDL أن بروتوكول التعاون يعزز من مفاهيم ريادة الأعمال والجهود المجتمعية في هذا الخصوص، مشيرًا إلى ما تمتاز به شهادات الرخصة الدولية لقيادة الأعمال باعتبارها نموذجا إحترافيا للتدريب والاختبار بمواصفات وقياسات دولية، وهي شهادات معتمدة عالميًا حاصلة على اعتماد جامعة ولاية ميزوري الأمريكية، كما تعتبر أحدث الأدوات في تقييم القدرات وقياس المهارات والمعارف لدى رواد الأعمال وتعتبر من الأدوات المساعدة في تحويل اتجاه الشباب للعمل الحر والتشغيل الذاتي.