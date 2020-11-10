هالة زايد تعلن توفير كواشف تحاليل pcr للكشف عن كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المعامل المركزية بالوزارة، تؤدى دور هام فى اجراء تحاليل pcr للكشف عن إصابات كورونا مؤكدة أن المعامل المركزية أصبحت معتمدة مشيرة إلى توفير الكواشف الطبية السريعة وكذلك الكواشف الخاصة بتحليل pcr للكشف عن كورونا.

وأشارت الدكتورة هالة زايد خلال افتتاح ورشة عمل اليوم للمعامل المركزية بالوزارة حول دورها في مواجهة فيروس كورونا إلى إنشاء 61 معملا فرعيا يتولي استخراج شهادات تحاليل pcr للمسافرين للخارج، بالإضافة إلى تحاليل الخاصة بالمشتبة في إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن المعامل المركزية أجرت أكثر من مليون تحليل pcr للحالات المشتبة في إصابتها بكورونا، وتابعت: نستهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية في المعامل المركزية، مؤكدة أنه تم ميكنة الخدمة وتطويرها تسهيلا علي المواطنين.

وقالت وزيرة الصحة، أن خدمات المعامل المركزية مدعومة بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى أن نتائجها في منتهى الدقة ومطابقة للمعايير الدولية .