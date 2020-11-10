هالة زايد: المعامل المركزية بوزارة الصحة معتمدة دوليا لإجراء تحاليل كورونا

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بأداء المعامل المركزية التابعة للوزارة في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن هذه المعامل معتمدة دوليا لإجراء تحاليل فيروس كورونا، وتعد المرجعية للدولة فى إجراء كل أنواع التحاليل ونفخر بها ودورها.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم التوسع في إنشاء المعامل المركزية حتى أصبح لدينا ما يقرب من 60 معملا في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن إدارة المعامل استجابت لفتح السياحة في بداية شهر يوليو الماضى، وتم العمل بلا توقف حتى الآن.

أوضحت الدكتورة هالة زايد، أن المعامل المركزية المرجعية في الكثير من أنواع التحاليل ولا يتوقف الأمر على فيروس كورونا فقط، وتم التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتقييم أداء المعامل المركزية والتقرير أشاد بدقة النتائج.

وتابعت: "المعامل المركزية فخر الشعب المصرى.. وأصرت على أنها تكون معتمدة بشكل دولى من خلال موافقة المجلس الوطنى للاعتماد، بالإضافة إلى التعامل مع ملفات أخرى مثل كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ.. وتحاليل الأغذية والمياه.. والكشف عن الكثير من الأمراض الأخرى مثل الدرن وتحاليل المخدرات.