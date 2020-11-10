كورونا يغيب السياسي الفلسطيني البارز صائب عريقات

توفى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأعلن المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمى الخبر منذ قليل، ناعيا صائب عريقات بالقول، :" ترجل صائب عريقات، ترجل الفارس البطل القائد المغوار، ترجل قبل أن يرى القدس حره، سلام عليك ايها الصديق الصدوق القائد البطل أبا علي".

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