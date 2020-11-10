محمد صلاح يرقص فى زفاف شقيقه على طريقة ديسباسيتو فى حضور تريزيجيه.. صور

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بمجرد عودته من لندن بالأمس توجه فرارى الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى إلى حفل زفاف شقيقه نصر، الذى أقيم بحضور النجم المصرى قبل التحاقه بمعسكر المنتخب المقام حالياً من أجل مباراتى توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وتدوال رواد السوشيال ميديا صوراً للفرعون المصرى، من تصوير المصور "إسماعيل بدر" خلال حفل الزفاف، حيث بدت الفرحة على وجهه، كما ظهر معه أيضاً محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا ومنتخب مصر.
وظهر صلاح يرقص على أنغام المهرجانات خلال حفل الزفاف وسط فرحة عارمة، وارتدى بعض الحضور ماسكات المسلسل الإسبانى الشهير"لاكاسا دى بابل"، وهو نفس الماسك الذى ارتداه أيضاً نجوم الفراعنة بالمنتخب الأوليمبى بعد تتويجهم بأمم أفريقيا للشباب فى العام الماضى.
ويستعد صلاح للمشاركة مع المنتخب الوطنى أمام توجو فى مباراتى الذهاب والإياب والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح
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