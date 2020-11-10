1,1 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء فى شركة شمال القاهرة

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا أعلى معايير الجودة الكهربائية من حيث تقليل فترات إنقطاع التيار وازمنتها وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات التجارية المقدمة للمشتركين ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك،

ونظرًا لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية شاملة فى كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة

وفى هذا الصدد ففى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى تضم شمال وشرق القاهرة – مدينة القاهرة الجديدة) و جزء من محافظة القليوبية متمثل في (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر - بهتيم).

وتخدم الشركة حوالى (5) مليون مشترك مقسمين على أربع قطاعات بالشركة كالتالي:

قطاع الحلمية (الحلمية – المطرية – المرج - الخانكة) ويخدم حوالى (2) مليون مشترك.

قطاع شبرا (شبرا مصر- شبرا الخيمة – بهتيم - القناطر الخيرية) ويخدم حوالى (1.5) مليون مشترك.

قطاع مدينة نصر (مدينة نصر – العباسية – القاهرة الجديدة) ويخدم حوالى 850 الف مشترك.

قطاع مصر الجديدة (مصر الجديدة – السلام – العبور) ويخدم 561 الف مشترك.

بلغت قيمة ما تم إستثماره من 1/7/2019حتى 30/6/2020 مبلغ يصل إلى حوالى 1,1 مليار جنيه وتم تخصيص مبلغ 270 مليون جنيه منها لعمليات الاحلال والتجديد لمعالجة نقاط الضعف بالشبكة وذلك لتحسين مستوى الأداء متضمنة :

الخطة الاسثمارية على مستوى الشركة :

1- مشروعات التوسع والجديد :

تم تشغيل وإطلاق التيار لعدد من المهمات منها :

– (7) موزعات كل منها (16) خلية بإجمالي(112)خلية .

– (9) كشك صاج بسعة اجمالية (7500) ك.ف.أ .

– (127) غرف محولات تحتوي على (127) محول توزيع بسعة إجمالية (114000) ك.ف.أ ، (97) لوحة جهد 11ك.ف (RMU)، (123) لوحة جهد منخفض.

– تم مد (244.687) كم كابلات جهد متوسط، و مد (118.741) كم كابلات جهد منخفض.

– تم تركيب (148) عامود و (8.56) كم موصلات و (333) صندوق جهد منخفض.

2- مشروعات الاحلال والتجديد:

تم احلال (استبدال) عدد من المهمات منها:

– (5) موزع كل منها (16) خلية بإجمالى (80) خلية .

– (35) كشك صاج كامل (لوحة جهد متوسط – محول – لوحة جهد منخفض)

– (196) محول توزيع.

– (68) لوحة جهد متوسط RMU.

– (101) لوحة جهد منخفض.

– كمية (96.266) كم كابلات جهد متوسط.

– كمية (93.324) كم كابلات جهد منخفض.

– (1218) عامود جهد منخفض ، (230.941) كم موصلات، (245) صندوق جهد منخفض.

وتهدف هذه الأعمال إلى تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء وتحسن مؤشرات الاداء تقليل عدد وفترات الأعطال ، مع استمرارية التغذية بأعلى جودة .

وإلى جانب المجهودات المستمرة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) وتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد فى جميع قطاعات توزيع الكهرباء التابعة للشركة ، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظًا على سلامة العملاء والعاملين.

وحول تطوير مراكز الخدمة فقد تم تطبيق نظام الشباك الواحد فى 38 إدارة تجارية يقدم 26 خدمة للمشتركين بشكل مباشر كالتالي :

- قطاع مدينة نصر: (9) إدارات وهي (العباسية - الظاهر- مدينة نصر- شروق مدينة نصر- زهراء مدينة نصر- التجمع الخامس - الرحاب - التجمع الأول - القطامية).

- قطاع شبرا: (11) إدارات وهي (شبرا مصر- الزاوية - الشرابية - روض الفرج - شبرا الخيمة - بيجام - منشية عبد المنعم رياض - منشية الحرية - بهتيم – مسطرد -القناطر الخيرية).

- قطاع مصر الجديدة: (6) إدارات وهي (مصر الجديدة - النزهة- النهضة - العبور-أحمد عرابي – إدارة السلام).

- قطاع الحلمية (12) إدارة وهي (الزيتون - عين شمس - الحدائق - الأميرية -المطرية - المرج - عزبة النخل - قباء - الخصوص- الخانكة – القلج – قرى الخانكة).

كما قامت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تطبيق نظام Q هو نظام خاص بانتظار المشتركين والذي من خلاله يتم تقديم خدمة راقية للمشتركين بمراكز الخدمة التجارية وقد تم تطبيقة في 33 إدارة من إجمالي 38 إدارة ، وجارى تطبيق النظام فى باقى القطاعات .

كما قامت الشركة بتطوير عدد من المباني التابعة لها حيث تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية ل 13 مبنى حيث تم الإنتهاء من تطوير وعمل البنية التحتية لشبكة النت لكل من (إيرادات وشبكات العباسية - إيرادات وشبكات العباسية - هندسة كفر حمزة - هندسة جمعية عرابى - هندسة عرب جهينة - إيرادات وشبكات شبرا مصر والشرابية - إيرادات قرى الخانكة وأبو زعبل - شبكات مصر الجديدة (روكسى) - إيرادات وشبكات العبور - إيرادات وشبكات بهتيم - إيرادات وشبكات الخانكة ) وجارى التطوير لإيرادات وشبكات الحلمية وإيرادات وشبكات شبرا الخيمة .

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية فقد بلغت عدد المحاضر المحررة على مستوى الانشطة المختلفة خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020حوالى (555) ألف محضر، بقيمة بلغت حوالى (510) مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.