القوى العاملة: تعيين 861 شابا.. وإصدار 577 شهادة قياس مهارة ومزاولة مهنة ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد، بتعيين 861 شابًا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 934 شابًا منهم 35 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن استخراج 577 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 8 شكاوى، تم تسوية 7 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، بالإضافة إلى شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف 8 آلاف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 4 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، و6 آلاف جنيه منها لـ 3 عمال، منحة وفاة، والأخرى منحة مولود قدرها 2000 جنيه ، كما تم البدء في صرف منحة عيد الأضحى المبارك لــ 3164 عاملًا من المسجلين بمبلغ مليون 582 ألف جنيه خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 28 نوفمبر 2020.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، أنها قامت بمتابعة 366 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأكد مراعاة التباعد الاجتماعي وأداء العمل في كافة القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين.

كما تم التفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 412 منشأة، دوري نهاري وحملات، وأسفر عن تحرير 50 محضرًا عماليًا، وعقد 3 ندوات توعية عن عمالة الطفل وواجبات العمال وعقد العمل الفردي، فضلًا عن التفتيش على 103 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 14 محضرًا أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد ندوتين: الأولى للتوعية ضد مخاطر بيئة العمل وأهداف السلامة، والأخرى أونلاين لـ 34 مستفيدًا في مجال التحليل الإحصائي وعمل الإحصائيات في مجال السلامة والصحة المهنية.