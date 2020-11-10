شعراوي: قانون المحليات الجديد سيحدث نقلة نوعية بالإدارة المحلية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن قانون المحليات الجديد الذى سيتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة سيدعم عملية اللامركزية وسيساعد على إحداث نقلة نوعية بالإدارة المحلية خاصة مع تدريب العنصر البشري في المحافظات علي التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع كل من الدكتورة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية و النوع الاجتماعي وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وذلك بحضور كل من السفيرة لمياء مخيمر مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولى من أجل التنمية بالوزارة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية

وأشار الوزير إلي أهمية الاستفادة من القدارت الذاتية والمالية والبشرية للمحافظات لتغيير وجه المحليات للأفضل وإحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة حسب الظروف والامكانيات المتاحة بكل محافظة ، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلي أكاديمية متخصصة للارتقاء بأداء كافة العاملية بالمحليات والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب فى هذا الملف مع توفير برامج تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية .

وأشار شعراوى إلى أن الوزارة تهتم بتوفير برامج الدعم الفنى والتدريب بالتنسيق مع بعض الجهات المانحة والشركاء الدوليين وخاصة فى قطاع إدارة المخلفات والتكتلات الاقتصادية بمحافظة الصعيد وتنمية الصناعات الحرفية .

من جانبها أوضحت السفيرة لمياء مخيمر أن التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التوسع في تطبيق اللامركزية وزيادة مساهمة المحافظات في خلق فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات وحوكمة تقديمها، كما أشارت مخيمر إلى التطور الذي شهدته وزارة التنمية المحلية في السنوات الأخيرة على أصعدة مجالات العمل والبرامج التنموية القومية وعلى صعيد التعاون المشترك مع العديد من الجهات الدولية و العمل بالمناطق الأقل حظًا والأكثر حرمانا مثل محافظات الصعيد والقرى الفقيرة، حيث يدعم هذا المشروع الحالي تحقيق تلك الرؤية.

وأشارت الدكتورة رندا أبو الحسن إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية على عملية الإسراع بتوقيع إتفاقية التمويل بين الاتحاد الأوروبي و جمهورية مصر العربية والتي توفر التمويل لتنفيذ المشروع ببداية عام 2021 .

وقالت أبوالحسن إن البرنامج يهتم بدعم الكفاءات والامكانيات وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية والخدمية بالمحافظات المستهدفة ، وأشادت بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى تنفذه الحكومة المصرية مع البنك الدولى بمحافظتى قنا وسوهاج خلال الفترة الحالية .

وفي نهاية اللقاء قدم وزير التنمية المحلية الشكر لفريق العمل بالمشروع وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهود تقديم الدعم الفني.